إجراءاتنا ستكون صريحة وواضحة.. سامح شكري في حوار مع أسوشيتد برس: إثيوبيا تزيد العداء والتصعيد.. على مجلس الأمن منعها من ملء سد النهضة.. ولم نهدد بعمل عسكري

سامح شكري وزير الخارجية:





- إجراءات إثيوبيا الأحادية تهدد السلام

- مصر تصر على إمكانية التوصل إلى اتفاق

- إجراءاتنا ستكون صريحة في حال فشل مجلس الأمن بإيقاف ملء السد





حذر سامح شكري، وزير الخارجية، في حوار مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية مساء أمس الأحد، من محاولة إثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون اتفاق الشهر المقبل، والذي من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ الموقع عام 2015 الذي يحكم المفاوضات، مستبعدا في هذه الحالة العودة إلى المفاوضات، مطالبا مجلس الأمن بتحمل مسئولياته ومنع البدء في ملء سد النهضة.





وخلال الحوار الذي ناقش أزمة سد النهضة، أكد سامح شكري، أن مجلس الأمن مسؤول في معالجة أي تهديد وثيق الصلة بالسلام والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد.





وأضاف شكري، أن "مصر تصر على إمكانية التوصل إلى اتفاق، ولكن بشرط أن يتم التفاوض بحسن نية"، مستطردا أنها لا تسعى إلى أي عمل قسري من قبل مجلس الأمن.





وأكد أن الحكومة لم تهدد بعمل عسكري، وسعت لحل سياسي، وعملت على إقناع الشعب بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية.





واتهم شكري في حواره مع وكالة "أسوشيتد برس" المسئولين في الجانب الإثيوبي بإذكاء العداء بين البلدين وتصعيد الأمر، وذلك عقب إعلان اثيوبيا استعدادها لملئ خزان سد النهضة دون الانتظار للمفاوضات.





وعن العمل العسكري، قال شكري إن مصر لم تشر على الإطلاق خلال السنوات الست الماضية بشكل غير مباشر إلى أي احتمال لعمل عسكري.





وتابع قائلًا إنه في حالة عدم استطاعة مجلس الأمن إعادة إثيوبيا إلى المفاوضات وبدء ملء السد، ستكون مصر أمام وضع عليها التعامل معه، وستكون صريحة وواضحة للغاية تجاه الإجراء الذي ستتخذه.





ولفت إلى أن عملية ملء سد النهضة من الجانب الإثيوبي دون الوصول لاتفاق ستعد انتهاكات لاتفاق المبادئ المُوقع في عام 2015، داعيا مجلس الأمن القومي الأمريكي والاتحاد الأفريقي للمساعدة من أجل الوصول إلى صفقة تراعي مصالح الدول الثلاثة.





ووصف شكري تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو والتي قال فيها إن بلاده ستتجه إلى ملء سد النهضة حتى وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق بالـ«مُخيبة»، مشيرًا إلى التصعيد العمدي للعداء الذي حملته تصريحات الوزير الإثيوبي.





وحول أي صفقة مستقبلية بشان مشاركة حصص المياه في النيل، قال شكري إنه يجب الأخذ في الاعتبار بأن إثيوبيا لديها مصادر أخرى للمياه غير نهر النيل.





واختتم سامح شكري حديثه بأن الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة من الممكن، لكنه يلزم لذلك حُسن النية.