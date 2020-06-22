AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

إجراءاتنا ستكون صريحة وواضحة.. سامح شكري في حوار مع أسوشيتد برس: إثيوبيا تزيد العداء والتصعيد.. على مجلس الأمن منعها من ملء سد النهضة.. ولم نهدد بعمل عسكري

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:00 م
سامح شكري
سامح شكري
Advertisements
شيماء مصطفى
سامح شكري وزير الخارجية: 

- إجراءات إثيوبيا الأحادية تهدد السلام
مصر تصر على إمكانية التوصل إلى اتفاق
- إجراءاتنا ستكون صريحة في حال فشل مجلس الأمن بإيقاف ملء السد

حذر سامح شكري، وزير الخارجية، في حوار مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية مساء أمس الأحد، من محاولة إثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون اتفاق الشهر المقبل، والذي من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ الموقع عام 2015 الذي يحكم المفاوضات، مستبعدا في هذه الحالة العودة إلى المفاوضات، مطالبا مجلس الأمن بتحمل مسئولياته ومنع البدء في ملء سد النهضة.

وخلال الحوار الذي ناقش أزمة سد النهضة، أكد سامح شكري، أن مجلس الأمن مسؤول في معالجة أي تهديد وثيق الصلة بالسلام والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد.

وأضاف شكري، أن "مصر تصر على إمكانية التوصل إلى اتفاق، ولكن بشرط أن يتم التفاوض بحسن نية"، مستطردا أنها لا تسعى إلى أي عمل قسري من قبل مجلس الأمن.

وأكد أن الحكومة لم تهدد بعمل عسكري، وسعت لحل سياسي، وعملت على إقناع الشعب بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية.

واتهم شكري في حواره مع وكالة "أسوشيتد برس" المسئولين في الجانب الإثيوبي بإذكاء العداء بين البلدين وتصعيد الأمر، وذلك عقب إعلان اثيوبيا استعدادها لملئ خزان سد النهضة دون الانتظار للمفاوضات. 

وعن العمل العسكري، قال شكري إن مصر لم تشر على الإطلاق خلال السنوات الست الماضية بشكل غير مباشر إلى أي احتمال لعمل عسكري.

وتابع قائلًا إنه في حالة عدم استطاعة مجلس الأمن إعادة إثيوبيا إلى المفاوضات وبدء ملء السد، ستكون مصر أمام وضع عليها التعامل معه، وستكون صريحة وواضحة للغاية تجاه الإجراء الذي ستتخذه.

ولفت إلى أن عملية ملء سد النهضة من الجانب الإثيوبي دون الوصول لاتفاق ستعد انتهاكات لاتفاق المبادئ المُوقع في عام 2015، داعيا مجلس الأمن القومي الأمريكي والاتحاد الأفريقي للمساعدة من أجل الوصول إلى صفقة تراعي مصالح الدول الثلاثة.

ووصف شكري تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو والتي قال فيها إن بلاده ستتجه إلى ملء سد النهضة حتى وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق بالـ«مُخيبة»، مشيرًا إلى التصعيد العمدي للعداء الذي حملته تصريحات الوزير الإثيوبي.

وحول أي صفقة مستقبلية بشان مشاركة حصص المياه في النيل، قال شكري إنه يجب الأخذ في الاعتبار بأن إثيوبيا لديها مصادر أخرى للمياه غير نهر النيل.

واختتم سامح شكري حديثه بأن الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة من الممكن، لكنه يلزم لذلك حُسن النية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تخاطب مجلس الأمن وتحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه أزمة سد النهضة.. العنت الإثيوبي يهدد السلم والاستقرار الإقليميين.. السودان يرفض مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي.. وأديس أبابا تماطل مجددا

خلافات قانونية وطلب حاسم.. كيف تواجه مصر تعنت ومماطلة إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة؟

خيارات عديدة أمام مصر.. دفاع البرلمان تطالب إثيوبيا بالموافقة على حل توافقى بشأن سد النهضة

باحث: وثيقة واشنطن أثبتت صدق مصر.. وأمريكا ستدفع إثيوبيا لحل سريع فى سد النهضة

في تحدٍ للاتفاقيات الدولية.. وزير خارجية إثيوبيا: سنملأ سد النهضة باتفاق أو بـ دون

أستاذ قانون: ملء إثيوبيا لسد النهضة بشكل منفرد مخالفة دولية

ترشيحاتنا

الصين تعلن نجاح التجارب السريرية لأول لقاح ضد كورونا

الأهلي يعلن عن نتيجة مسحة كورونا: جميع عينات لاعبي الفريق والعاملين سلبية

الصحة: انخفاض إصابات كورونا في مصر عند هذا التوقيت

بكلمات مؤثرة.. شيكو يعزي أوس أوس في وفاة نجله

إنا لله وإنا إليه راجعون.. أحمد التهامي يعزي الفنان أوس أوس في وفاة نجله

الهيموجلوبين كلمة السر.. ما علاقة الأنيميا بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهيموجلوبين كلمة السر.. ما علاقة الأنيميا بفيروس كورونا

غني بالفيتامينات.. طريقة عمل عصير الموز بالقهوة.. فيديو

أجواء عائلية و تورتة بيتي.. كيف احتفلت رئيسة وزراء نيوزيلندا بعيد ميلاد ابنتها