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فن

ابن أخويا وأختي.. إسراء عبد الفتاح تعزي أوس أوس بعد وفات رضيعه

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:01 م
اسراء عبد الفتاح
اسراء عبد الفتاح
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ميرنا محمود
نعت الفنانة إسراء عبد الفتاح نجمة مسرح مصر  محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس بعد وفاة نجله الرضيع.

وكتبت آسراء عبر حسابها  الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلة: توفي الي رحمة الله علي ابن اخويا اوس اوس وأختي رويدا ربنا يصبرهم يارب و يجعله شفيعا لهم يوم القيامة".

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وتوفي الطفل الرضيع علي ابن الفنان أوس أوس، بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاءت الوفاة بسبب سقوط الطفل الرضيع في المنزل، ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الطفل بعد قليل بمدافن الأسرة في صلاح سالم.

يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل اثنين في الصندوق والذي عرض في رمضان الماضي ركز على نظرة المجتمع لعمال النظافة بهدف تغيير هذه النظرة، وذلك من خلال مناقشته لقضية هادفة وهي حقوق عمال النظافة من عمل وتحقيق طموح وأحلام للأفضل.
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