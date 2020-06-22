ابن أخويا وأختي.. إسراء عبد الفتاح تعزي أوس أوس بعد وفات رضيعه





وكتبت آسراء عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلة: توفي الي رحمة الله علي ابن اخويا اوس اوس وأختي رويدا ربنا يصبرهم يارب و يجعله شفيعا لهم يوم القيامة".





اقرأ أيضًا:





وتوفي الطفل الرضيع علي ابن الفنان أوس أوس، بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.





وجاءت الوفاة بسبب سقوط الطفل الرضيع في المنزل، ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الطفل بعد قليل بمدافن الأسرة في صلاح سالم.



