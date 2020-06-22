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رياضة

كارتيرون يوافق على الخطة الطبية لعودة الزمالك إلى التدريبات

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:25 م
كارتيرون
كارتيرون
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ملك موسى
وافق الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الخطة الطبية والإجراءات الوقائية التي حددها الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

يأتي هذا لتنفيذ الخطة في حال عودة الفريق للتدريبات خلال الأيام المقبلة. 

ووضع رئيس الجهاز الطبي عدة إجراءات وقائية في ظل الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في الفترة الحالية. 

وعقد المدير الفني الفرنسي جلسة مع الدكتور محمد أسامة في الأيام القليلة الماضية لوضع خطة طبية لعودة فريق الكرة للتدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.
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