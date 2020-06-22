كارتيرون يوافق على الخطة الطبية لعودة الزمالك إلى التدريبات

وافق الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الخطة الطبية والإجراءات الوقائية التي حددها الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





يأتي هذا لتنفيذ الخطة في حال عودة الفريق للتدريبات خلال الأيام المقبلة.





ووضع رئيس الجهاز الطبي عدة إجراءات وقائية في ظل الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في الفترة الحالية.



