تشريعية البرلمان تؤيد الحكومة في تخفيف الحظر وعودة المطاعم والكافيهات

أيد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إجراءات الحكومة لتخفيف حظر التجول وعودة المطاعم والكافيهات، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعامل مع أزمة كورونا باحترافية وحكمة لذلك نثق في قراراته.
وأكد الطماوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أي قرار يتم اتخاذه بشأن كورونا يستند إلى دراسات وأهداف علمية ومنطقية وضعتها الحكومة من خلال لجنة إدارة أزمة كورونا، التي تنعقد بشكل دوري بحضور الوزراء لوضع الخطط والإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة.
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وأوضح النائب أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين عودة الأنشطة الاقتصادية لدعم الدولة والقطاعات المتضررة وفي نفس الوقت الحفاظ على الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ووقاية المواطنين من خطر الإصابة بالفيروس، لذلك ستسعى الحكومة إلى العودة التدريجي للمطاعم والكافيهات وغيرها من الأنشطة لكن بشروط وضوابط محددة.
وشدد على ضرورة تشديد الرقابة ومحاسبة المخالفين عقب عودة الأنشطة الاقتصادية، وذلك لضمان عدم وجود تجاوزات أو مخالفات قد تؤدي إلى تفاقم انتشار فيروس كورونا.