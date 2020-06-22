الكمامة أو الضرب.. اعتداءات عنيفة على ركاب القطارات بسبب الماسك

تعرض أحد ركاب السكك الحديدية للاعتداء داخل إحدى محطات القطار بإسبانيا على يد رجال الأمن وحراس المحطة ، لعدم ارتدائه كمامة الوجه أثناء تواجده بالمحطة، حيث يتم تطبيق قواعد فيروس التاجية بوحشية في إسبانيا.





تظهر لقطات مروعة تم التقاطها في محطة مترو أنفاق La Segrera في برشلونة رجلًا متورطًا في شجار مع اثنين من حراس الأمن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





امتد الشجار إلى إلقاء الرجل على درجات السلم حتى سقط على الأرض على ظهره محدثًا ضجيج بصوت عالٍ، وسمع أحد حراس الأمن وهو يصيح على الرجل على الأرض: "لقد سئمت منك. والآن يمكنك الاتصال بالشرطة".





وفي حادثة منفصلة في محطة قطارات خيتافي خارج مدريد ، أمسك حراس القطار رجلًا آخر لعدم ارتدائه قناع الوجه "الكمامة" لأنه كان يتحدث على الهاتف.





وأجبر الرجل على النزول من القطار بعد وصوله إلى المحطة حيث بدأ خمسة من العاملين في مصارعته، انتهى به الأمر في النهاية نومه على الأرض.





وكانت الحكومة الإسبانية قد اشترطت أنه من الضروري ارتداء قناع الوجه عندما يكون من المستحيل الحفاظ على مسافة اجتماعية كجزء من التدابير الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.



