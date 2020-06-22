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برلمان

الوعي أمان: تقديم المستلزمات الطبية لمديرية الصحة بمحافظة أسوان

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:18 م
مبادرة تنسيقية شباب
مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب
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أحمد أيمن
في إطار نشاط مبادرة الوعي أمان التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات، قام ممثلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثلو حزب النور تحت رعاية الدكتور ايهاب حنفي وكيل وزارة الصحة باسوان، والدكتور عربي محمد عبدالعال مدير مستشفى ادفو العام و بحضور الدكتورة مروة حسين حامد مدير مستشفى حميات ادفو، بتسليم مجموعه من المستلزمات الطبية.

وتضمنت المستلزمات:
1. ٢٥٠٠ كمامة طبية 
2. ٢٠ علبة جوانتي طبي 
3. ٥٠ جوان طبي استعمال مره واحده
4. ٥٠٠٠ اوڤر شوز 
5. ٢٠٠٠ اوڤر هيد 
6. ٨ منظم اكسچين بالمرطب
7. ١٠ ماسك ريسرفوار 
8. ٢ بدلة عزل بالنظارة

وتقوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمواصلة تقديم الدعم لأهالي المحافظة وللمستشفيات وتوفير احتياجاتها من المستلزمات، ومعاونة الوزارة في التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.
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