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حوادث

حملات فى 6 محافظات.. الرقابة الإدارية: ضبط محطة تعبئة مياه معدنية مخالفة و11 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:15 م
الرقابة الادارية
الرقابة الادارية
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إبراهيم مصطفي
قامت هيئة الرقابة الإدارية بشن العديد من الحملات بمحافظات الغربية والشرقية وكفر الشيخ والأقصر وقنا، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، وجهاز حماية المستهلك بتلك المحافظات، وذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد وضبط الأسواق وحماية المواطنين من الغش التجارى.


وأسفرت هذه الحملات عن ضبط محطة تعبئة مياه معدنية مخالفة وغير مرخصة وبداخلها ثلاثة آلاف زجاجة مياه غير مطابقة للمواصفات ومعدة للبيع للمواطنين، وضبط ٢٥ طن دقيق، و٢ طن من الأسماك المملحة، وعدد ٥٧٩ ألف عُلبة سجائر، وحوالى ١,٥ طن مواد غذائية متنوعة، وحوالى ربع طن لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمى، كما تم ضبط حوالى ١١,٥ الف قطعة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر لا تتفق مع المواصفات القياسية الصحية.


وتم التحفظ على جميع المضبوطات المخالفة ‏واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة المخالفين للنيابات العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم .
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