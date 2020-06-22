شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى القناة تعلن انتهاء مشكلة انسداد الشبكات قريبا

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن مشكلة انسدادات شبكات الصرف الصحى بمنطقة حى ثان أوشكت على الانتهاء فى يونيو المقبل.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها اللواء عبد الحميد عصمت لموقع العمل مع عدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة لمتابعة تنفيذ مراحل المشروع والوقوف على حجم الانجاز الفعلى للاعمال، وأعطى توجيهات بسرعة الانتهاء منها حسب التوقيتات المخطط لها.









وأكد، أن الشركة قامت بتنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة حى ثان والتى تشهد انسدادات مستمرة فى خطوط وشبكات الصرف الصحى نظرا للزيادة الكبيرة فى الزيادة السكانية والتوسع فى انشاء الابراج السكنية، والتى تسببت فى عدم قدرة الشبكات على استيعاب زيادة الاستهلاك، ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تم الانتهاء من المرحلة الاولى للمشروع بنسبة 100 % والتى شملت احلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشارعى الدقهلية والعشرينى من مواسير قطر 10 بوصة فخار الى مواسير بلاستيك اقطار 32 بوصة ، 24 بوصة ، 20 بوصة ، 16 بوصة.





أما المرحلة الثانية للمشروع فتشمل تتفيذ اعمال الاحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحى بشارع المخبز الالى من مواسير قطر 10 بوصة فخار الى مواسير بلاستيك اقطار 24 بوصة ، 20 بوصة ، ومن المخطط الانتهاء منها فى يونيو المقبل ، وبالتالى القضاء نهائيا على أزمة أنسدادات شبكات الصرف الصحى بالمنطقة.







