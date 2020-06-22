AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى القناة تعلن انتهاء مشكلة انسداد الشبكات قريبا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:23 م
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن مشكلة انسدادات شبكات الصرف الصحى بمنطقة حى ثان أوشكت على الانتهاء فى يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها اللواء عبد الحميد عصمت لموقع العمل مع عدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة لمتابعة تنفيذ مراحل المشروع والوقوف على حجم الانجاز الفعلى للاعمال، وأعطى توجيهات بسرعة الانتهاء منها حسب التوقيتات المخطط لها.


وأكد، أن الشركة  قامت بتنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة حى ثان والتى تشهد انسدادات مستمرة فى خطوط وشبكات الصرف الصحى نظرا للزيادة الكبيرة فى الزيادة السكانية والتوسع فى انشاء الابراج السكنية، والتى تسببت فى عدم قدرة الشبكات على استيعاب زيادة الاستهلاك، ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تم الانتهاء من المرحلة الاولى للمشروع بنسبة 100 % والتى شملت احلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشارعى الدقهلية والعشرينى من مواسير قطر 10 بوصة فخار الى مواسير بلاستيك اقطار 32 بوصة ، 24 بوصة ، 20 بوصة ، 16 بوصة.

أما المرحلة الثانية للمشروع فتشمل تتفيذ اعمال الاحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحى بشارع المخبز الالى من مواسير قطر 10 بوصة فخار الى مواسير بلاستيك اقطار 24 بوصة ، 20 بوصة ، ومن المخطط الانتهاء منها فى يونيو المقبل  ، وبالتالى القضاء نهائيا على أزمة أنسدادات شبكات الصرف الصحى بالمنطقة.


وتابع عصمت، أن الشركة تسعى إلى تحسين الخدمات التى تقدمها فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، واهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية برفـــــع كفاءة القطاع، وتأمين الطلب المتزايد على ميــاه الشرب وخدمات الصرف الصحى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر أرقام تلقي بلاغات أعطال المياه والصرف الصحي بمدن القناة

لمواجهة كورونا.. مياه المنيا تصنع كبائن تعقيم وتنتهي من إحلال وتجديد خطوط بني مزار

انتهاء أعمال إصلاح خط المياه بقطر 450 مم بفايد

إنهاء أعمال الإصلاح لخط مياه بمدينة فايد ... شاهد

20 مليون جنيه لتحويل مسار خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بميدان الثقافة بسوهاج

تطهير وتعقيم مقار ومحطات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. هل أصيب فايلر مدرب الأهلي بكورونا؟

فتوى البحوث الإسلامية توضح معنى حديث "أنت ومالك لأبيك"

حملات فى 6 محافظات.. الرقابة الإدارية: ضبط محطة تعبئة مياه معدنية مخالفة و11 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

يقلل انتشار الفيروس ..اكتشاف فوائد مذهلة لـ العرقسوس لمرضى كورونا

ربنا يرحمك يا ملاك.. مصطفى خاطر يواسي أوس أوس

بعد موت نايف الحربي.. تعرف علي قصة حريق سميراء وكيف تعامل معه ولي العهد السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وان شولدر .. يارا بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار على إنستجرام

«فارس السينما المصرية».. أحمد مظهر يفتتح ورشة سيارات والسبب سعاد حسني

كاش مايوه.. مى عمر تتألق بإطلالة مثيرة للجدل على الشاطئ.. شاهد