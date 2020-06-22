بـ الأبيض الناعم.. وفاء عامر بإطلالة تكشف رشاقتها من أحدث جلسة تصوير









وأطلت وفاء عامر ، بفستان انيق وجذاب باللون الأبيض، ويتميز بتفصيلة الوان شولدر التى تبرز عن جمالها ورشاقتها.

















ومن الناحية الجمالية، أعتمدت وفاء عامر فى الماكياج على الألوان البنية للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الغامق الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة ولافتة.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع خاتم بسيط لليد لأكمال إطلالتها.