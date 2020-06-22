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مرأة

بـ الأبيض الناعم.. وفاء عامر بإطلالة تكشف رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:29 م
وفاء عامر
وفاء عامر
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نهى هجرس
نشرت الفنانة وفاء عامر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة بيضاء ساحرة.


وأطلت وفاء عامر، بفستان انيق وجذاب باللون الأبيض، ويتميز بتفصيلة الوان شولدر التى تبرز عن جمالها ورشاقتها.




ومن الناحية الجمالية، أعتمدت وفاء عامر فى الماكياج على الألوان البنية للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الغامق الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة ولافتة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع خاتم بسيط لليد لأكمال إطلالتها.
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A post shared by Wafaa Amer (@wafaa3amerofficial) on

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