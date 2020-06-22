بمكياج صاخب ريهام سعيد تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت بمكياج ملفت وإكسسوارات سهرة مع شعر مسدول وكتبت ريهام معلقة على الفيديو :"اللى جاى احلى "





جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة سبق وأن أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد؛ بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎



