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فن

بمكياج صاخب ريهام سعيد تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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اسماء الحسينى
نشرت الإعلامية ريهام سعيد  فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بمكياج ملفت وإكسسوارات سهرة مع شعر مسدول وكتبت ريهام معلقة على الفيديو :"اللى جاى احلى "

جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة سبق وأن أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد؛ بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎

ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي خلال عام 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها ‏بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.
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الي جاي احلي ❤️❤️

A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on

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