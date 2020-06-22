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أخبار العالم

ماكرون: قلق مصر من التدخل التركي في ليبيا مشروع

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قال الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي، قيس سعيد، إن القلق المصري من التدخل التركي في ليبيا مشروع.

وأضاف ماكرون، إنه من مصلحة الجميع وقف الحرب في ليبيا مشيرا إلى أن تركيا تلعب لعبة خطيرة في الأزمة الليبية.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة وقف التدخلات الخارجية والتصرفات أحادية الجانب في الأزمة الليبية.

ومن جهته قال الرئيس التونسي إن السلطة الحالية في طرابلس مؤقتة ويجب أن تحل مكانها شرعية جديدة نابعة من إرادة الشعب.

ولفت قيس سعيد إلى أنه اقترح على القبائل الليبية وضع دستور مؤقت كخطوة مؤقته لإنهاء الازمة في ليبيا.

واستقبل الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون نظيره التونسي، قيس سعيد، الذي يزور البلاد في زيارة رسمية.

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