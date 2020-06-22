وزيرة الصحة: انتشار مبادرة الأمراض المزمنة في المحافظات خلال 3 أسابيع ..فيديو

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على مبادرة أصحاب الأمراض المزمنة، قائلة إن سيارات القوافل العلاجية تكشف على الحالات، وتصدر قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتصرف العلاج على الفور لأصحاب الأمراض المزمنة.





وأضافت وزيرة الصحة، في تصريحات تليفزيونية عرضها الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، " نسعى إلى الوصول لأصحاب الأمراض المزمنة".





وتابعت وزيرة الصحة، " نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو ستصل الحملة إلى جميع محافظات مصر".





وأكملت وزيرة الصحة، "الحملة تنتشر في المحافظات خلال 3 أسابيع، تمهيدًا لبدء الحملة ".





ولفتت وزيرة الصحة " علينا تشجيع المرضى على متابعة حالتهم الصحية والحصول على العلاج".



