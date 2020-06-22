التضامن لـ صدى البلد: لا توجد التزامات علينا للجانب السعودي.. وحفظ حق المتقدمين في قرعة حج العام المقبل

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة ، إنه لا توجد التزامات على وزارة التضامن الاجتماعي للجانب السعودى، حيث إن الوزارة وقعت مع الجانب السعودى عقودا من أجل حجز الفنادق والاتوبيسات؛ استعدادًا لموسم الحج ولكن لم يتم سداد أي رسوم.





وأضاف عبد الموجود، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية باقتصار الحج هذا العام علي أعداد محدودة من المقيمين داخل المملكة هو إجراء احترازى نتيجة لانتشار فيروس كورونا.



