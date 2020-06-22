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أخبار البلد

التضامن لـ صدى البلد: لا توجد التزامات علينا للجانب السعودي.. وحفظ حق المتقدمين في قرعة حج العام المقبل

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:39 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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محمد عبد المنعم
قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة ، إنه لا توجد التزامات على وزارة التضامن الاجتماعي للجانب السعودى، حيث إن الوزارة وقعت مع الجانب السعودى عقودا من أجل حجز الفنادق والاتوبيسات؛ استعدادًا لموسم الحج ولكن لم يتم سداد أي رسوم.

وأضاف عبد الموجود، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية باقتصار الحج هذا العام علي أعداد محدودة من المقيمين داخل المملكة هو إجراء احترازى نتيجة لانتشار فيروس كورونا. 

وأكد أن وزارة التضامن قررت حفظ حق من قدم العام الحالي في العام المقبل، مشيرا إلي أنه لم يتم حسم الأمر بالنسبة إلى متقدمين جدد العام المقبل وإن كان الأقرب فتح الباب أيضا؛ لأنه من المتوقع اعتذار البعض لأي سبب من الأسباب.
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