وزيرة التضامن لـ صدى البلد: تكافل وكرامة خفض نسب الفقر في الصعيد 5 درجات على الأقل

،إن مخصصات برنامجي معاش الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة تصل إلى نحو 19 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، مشددة على أن هناك تطورا في أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة منذ عام 2014، حيث ارتفعت أعداد المستفيدين من 63 ألف مستفيدإلى 3.6 مليون مستفيد، بزيادة 94%.





وأضافت القباج فى تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن حوالي 70% من إجمالي تكلفة الدعم يتم توجيهه إلى محافظات الوجه القبلي، مما أدى إلى خفض نسب الفقر في قطاع الصعيد بخمس درجات على الأقل، وأن إجمالي 2,26 مليون طفل "6-18 سنة"من أسر "تكافل" مسجلين في المدارس في جميع المراحل التعليمية، مشددة على أن الالتحاق بالمدرسة والإنتظام فيها هو شرط أساسي للحصول على "تكافل"، وإجمالي 2,15 مليون طفل من عمر "يوم – 6 سنوات" يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية وحضورهم جلسات رضاعة طبيعية والتغذية لأمهاتهم.









وفيما يتعلق بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وصرف العلاوات الدورية للعام المالي الجديد 2020 /2021، أكدت وزيرة التضامن أن صرف العلاوات الخمسة كان وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية .





وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قد نشر إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على المخصصات المالية لصالح قطاعات التنمية والخدمات ورفع مستوى المواطن ، حيث رصد أن تكلفة ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بلغت 35 مليار جنيه، وكذلك بلغت تكلفة حافز إضافي سيتم منحه لكل العاملين والموظفين بالجهاز الإداري 15 مليار جنيه، ليتراوح ما بين 150 إلى 375 جنيهًا شهريًا، في حين بلغت تكلفة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمية المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون 8 مليارات جنيه، كما تم زيادة المخصصات المالية لسداد القسط المستحق بالكامل لهيئة التأمينات الاجتماعية، بنسبة 6%، وفقًا لقانون 148 لسنة 2019، ليصل إلى 170 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 160.5مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020.





وبشأن مخصصات الدعم الاجتماعي، أوضح الإنفوجراف، أنه تم مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين لتعزيز الحماية الاجتماعية للفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي، فضلًا عن تخصيص 8 مليارات جنيه لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا، كما تم زيادة مخصصات برنامجي معاش الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة بحوالي 3%، لتصل إلى نحو 19 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وكذلك زيادة دعم تنمية الصعيد بنحو 25%، لتصل إلى 250 مليون جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 200 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020.