المجلس الأعلي للثقافة : جوائز هذا العام جاءت وسط ظروف استثنائية ..فيديو

قال هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ، إن اجتماع المجلس الأعلي للثقافة لمنح جوائز الدولة في كافة المجالات وهو عبارة عن ظاهرة ثقافية .





وأضاف هشام عزمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن هذه الجوائز ترسخ المكانة التي تحتلها جوائز النيل وجوائز الدولة التشجيعية علي مستوى الوطن العربي وما تمثله مصر من مكانة في المحيط الثقافي .





وأوضح هشام عزمي ، أن انعقاد الاجتماع يوم السبت الماضي كان تتويجا للجهود التي قامت بها وزارة الثقافة .





وتابع : أن جوائز هذا العام جاءت وسط ظروف استثنائية تتطلب أساليب مختلفة لخروج الحدث بالشكل اللائق .





واستكمل : أننا قمنا بنقل الاحتفالية من المجلس الأعلي للثقافة الي المسرح الكبير في دار الأوبرا حتى يكون هناك مسافات بين الحضور .



