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المجلس الأعلي للثقافة : جوائز هذا العام جاءت وسط ظروف استثنائية ..فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:50 م
هشام عزمي
هشام عزمي
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إبراهيم القادري
قال هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ، إن اجتماع المجلس الأعلي للثقافة لمنح جوائز الدولة في كافة المجالات وهو عبارة عن ظاهرة ثقافية .

وأضاف هشام عزمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن هذه الجوائز ترسخ المكانة التي تحتلها جوائز النيل وجوائز الدولة التشجيعية علي مستوى الوطن العربي وما تمثله مصر من مكانة في المحيط الثقافي .

وأوضح هشام عزمي ، أن انعقاد الاجتماع يوم السبت الماضي كان تتويجا  للجهود التي قامت بها وزارة الثقافة .

وتابع : أن جوائز هذا العام جاءت وسط ظروف استثنائية تتطلب أساليب مختلفة لخروج الحدث بالشكل اللائق  .

واستكمل : أننا قمنا بنقل الاحتفالية من المجلس الأعلي للثقافة الي المسرح الكبير في دار الأوبرا حتى يكون هناك مسافات بين الحضور  .

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