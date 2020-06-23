اليوم.. جامعة حلوان تختم فعاليات دورات التدريب على تحليل البيانات بنظام أون لاين

يتابع اليوم مركز القياس والتقويم الطلابي بـ جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، عقد دورات تدريبية "أون لاين" لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين .
بدأ المركز صباح امس دورة للتدريب على تحليل البيانات باستخدام النظرية التقليدية والنظرية الحديثة خلال الفترة و من المقرر ان يختم المركز فاعليات الدورة اليوم ٢٣ يونيو ٢٠٢٠ .
تهدف الدورة الى للتعرف على تقنية تحليل البيانات واستخدامات النظريات المختلفة في تحليل البيانات وتطبيق نظريات تحليل البيانات في حل المشكلات .
كما تهدف أيضا، للتعريف بكيفية الاستفادة منها في العمل الأكاديمي، وإجراء مقارنة بين النظرية التقليدية والنظرية الحديثة من حيث التطبيق العملي على أجهزة الحاسب الآلي
جدير بالذكر انه من المقرر ان تبدأ جامعة حلوان امتحانات طلاب المرحلة النهائية بكافة الكليات بداية من شهر يوليو المقبل.