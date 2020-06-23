اليوم.. جامعة حلوان تختم فعاليات دورات التدريب على تحليل البيانات بنظام أون لاين

يتابع اليوم مركز القياس والتقويم الطلابي بـ جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، عقد دورات تدريبية "أون لاين" لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين .





بدأ المركز صباح امس دورة للتدريب على تحليل البيانات باستخدام النظرية التقليدية والنظرية الحديثة خلال الفترة و من المقرر ان يختم المركز فاعليات الدورة اليوم ٢٣ يونيو ٢٠٢٠ .





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تهدف الدورة الى للتعرف على تقنية تحليل البيانات واستخدامات النظريات المختلفة في تحليل البيانات وتطبيق نظريات تحليل البيانات في حل المشكلات .





كما تهدف أيضا، للتعريف بكيفية الاستفادة منها في العمل الأكاديمي، وإجراء مقارنة بين النظرية التقليدية والنظرية الحديثة من حيث التطبيق العملي على أجهزة الحاسب الآلي





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جدير بالذكر انه من المقرر ان تبدأ جامعة حلوان امتحانات طلاب المرحلة النهائية بكافة الكليات بداية من شهر يوليو المقبل.