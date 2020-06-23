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مرأة

بعد اعتزالها الفن.. 10 صور لـ إنجي خطاب تبرز جمالها

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:33 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

أعلنت الفنانة الشابة إنجي خطاب اعتزالها التمثيل بعد تقديم  عدد من الأعمال الدرامية ليس بالكثير.


ونشرت انجي خطاب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام  قرار اعتزالها للفن.


وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاء تعليق أحدهم "  ده بجد ولا إشاعة"، لترد انجي خطاب قائلة " بجد".


لذلك نعرض لكم مجموعة من صور الفنانة إنجى خطاب لتتعرف عليها.


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وعلقت متابعة أخرى قائلة "اعتزال عادي ولا حجاب"، لترد انجي خطاب قائلة "علشان اعتزلت لازم أتحجب؟".


يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني لعام  2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.


كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.

بعد اعتزالها الفن.. 10 صور لـ إنجي خطاب تبرز جمالها
بعد اعتزالها الفن.. 10 صور لـ إنجي خطاب تبرز جمالها
بعد اعتزالها الفن.. 10 صور لـ إنجي خطاب تبرز جمالها
بعد اعتزالها الفن.. 10 صور لـ إنجي خطاب تبرز جمالها
بعد اعتزالها الفن.. 10 صور لـ إنجي خطاب تبرز جمالها
بعد اعتزالها الفن.. 10 صور لـ إنجي خطاب تبرز جمالها
بعد اعتزالها الفن.. 10 صور لـ إنجي خطاب تبرز جمالها
بعد اعتزالها الفن.. 10 صور لـ إنجي خطاب تبرز جمالها
بعد اعتزالها الفن.. 10 صور لـ إنجي خطاب تبرز جمالها
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