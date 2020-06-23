بعد الحصول على الترخيص.. تفاصيل تصنيع دواء ريمديسيفير في مصر لعلاج كورونا.. فيديو

قال الدكتور أمجد طلعت مدير عام شركة إيفا فارما، إننا حصلنا على ترخيص لتصنيع دواء ريمديسيفير في مصر، والذي بموجبه؛ يمكننا التصدير إلى 127 دولة.





وأضاف أمجد طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن هذا الدواء سيكون متوفرا في مستشفيات العزل حسب تعليمات هيئة تصنيع الدواء واللجنة العلمية لوزارة الصحة خلال أيام . أن





وأوضح أمجد طلعت ، أن هذا الدواء ليس للاستخدام في المستشفيات ولا في العزل المنزلي ؛ ولكنه يستخدم في مستشفيات العزل .





وأشار إلى أن الـ"antivirus" يتم تصنيعه في بيئة خاصة وفي منطقة معزولة في المصانع وتحت ظروف محكمة.





واستطرد: هيئة الأدوية قامت بمساعدتنا لتوفير هذه الأدوية الحديثة؛ حتي يتم توفيرها للمريض المصري .