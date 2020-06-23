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رياضة

هاني سعيد: بيراميدز أول فريق في الدوري يستأنف تدريباته استعدادا لاستئناف النشاط

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:27 ص
بيراميدز
بيراميدز
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حسن العمدة
كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن أن فريق الكرة سيكون أول فريق في مصر يستأنف تدريباته استعدادا لإكمال مباريات الدوري الممتاز والمقرر لها يوم ٢٥ يوليو المقبل بقرار من الحكومة ووزارة الشباب والرياضة.

أوضح هاني سعيد أن النادي حصل على موافقة اتحاد الكرة واللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان بأن يخوض الفريق تدريباته على مجموعات منفصلة بداية من يوم الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي الفرعي على أن يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات تطبيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي المطلوب في الوقت الحالي.


وشدد المدير الرياضي على أن اللجنة الطبية سمحت لبيراميدز بخوض التدريبات المنفردة انتظارا لإجراء المسحة الثانية للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا والمحدد لها يوم الأربعاء وفي ضوء نتيجتها ستبدأ التدريبات الجماعية للفريق.

وأعلن أمس نادي بيراميدز ، نتيجة المسحة الأولى التي أجراها جميع أعضاء الفريق والنادي كانت سلبية بالكامل، ولا توجد حالات لفيروس كورونا على الإطلاق.

وجهزت إدارة النادي كل الأمور وتعاقدت مع شركة خاصة لإجراء الفحص والمسحة بجانب كافة التدابير الاحترازية الأخرى كأول الأندية المصرية الذي يسير بهذا النهج استعدادا لتنفيذ قرار الدولة بعودة النشاط.
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