محافظ الغربية ونائبه يتابعان توفير الممرات الآمنة بلجان الثانوية العامة

تفقد د. طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه د. أحمد عطا ، الليلة ، عددًا من مدارس لجان الثانوية العامة بمدينة طنطا للتأكد من توفير الممرات الأمنة للطلاب .





شملت الجولة مدارس النصر الرسمية للغات، ومدرسة محمد كامل، ومدرسة سعد زغلول للتعليم الأساسي، ومدرسه قاسم أمين للتعليم الثانوي بنات، ومدرسة الجهاد، ومدرسة طنطا الثانويه العسكرية للبنين، ومدرسة الإمام الشافعي الرسمية للغات، ومدرسة ام المؤمنين الثانوية للبنات، ومدرسة الشهيد الرائد محمد إبراهيم الخولي الثانويه، ومدرسة غياث الدين.





وقد اطمأن محافظ الغربية علي توفير الممرات الأمنة ، كما وجه عادل داوود رئيس حى أول طنطا باستكمال باقي المدارس على هذا المنوال حفاظًا علي سلامة أبنائنا الطلاب.



