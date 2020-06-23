AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية ونائبه يتابعان توفير الممرات الآمنة بلجان الثانوية العامة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:26 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
تفقد د. طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه د. أحمد عطا ، الليلة ، عددًا من مدارس لجان الثانوية العامة بمدينة طنطا للتأكد من توفير الممرات الأمنة للطلاب .

شملت الجولة مدارس النصر الرسمية للغات، ومدرسة محمد كامل، ومدرسة سعد زغلول للتعليم الأساسي،  ومدرسه قاسم أمين للتعليم الثانوي بنات، ومدرسة الجهاد، ومدرسة طنطا الثانويه العسكرية للبنين، ومدرسة الإمام الشافعي الرسمية للغات، ومدرسة ام المؤمنين الثانوية للبنات، ومدرسة الشهيد الرائد محمد إبراهيم الخولي الثانويه، ومدرسة غياث الدين.

وقد اطمأن محافظ الغربية علي توفير الممرات الأمنة ، كما وجه عادل داوود رئيس حى أول طنطا باستكمال باقي المدارس على هذا المنوال حفاظًا علي سلامة أبنائنا الطلاب.

وخلال الجولة ، أمر د. طارق رحمي بغلق وتحرير محضر لأحد المخابز لعدم التزام العاملين به بارتداء الكمامة الواقية ، كما تم تحرير عدد 2 محضر لسائقين لمخالفتهما قرار حظر التجوال.
Advertisements

ترشيحاتنا

ملعة من هذا الزيت ينظف الكلى ويخلص الجسم من السموم

عقب إعلان عودته لـ التعليق الرياضي .. تاريخ حافل من الإنجازات لـ أحمد شوبير في المجال الإعلامي والإداري

الشركة المنفذة لكوبري عباس العقاد توضح حقيقة الصور المتداولة للشروخ.. فيديو

بجنيهين فقط... حيلة عجيبة تعالج الصداع

الصلاة النارية أو التفريجية.. نادية عمارة: مشروعة ومن يمنعها جاهل

الحدث: مجلس الأمن يقرر اعتماد الطرق الدبلوماسية في مفاوضات سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت أحمر .. نداء شرارة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

لمرضى القلب والسكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

فوائد البطيخ الأحمر للكلى والتخسيس والبشرة