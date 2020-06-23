رئيس لجنة التسويق باتحاد اليد: 4 أسباب وراء إلغاء المسابقات الجارية.. فيديو

وأوضح "طالب المدير الفني بإلغاء الموسم حتى لا يعود اللاعبون بعد فترة الغياب الطويلة على مباريات مصيرية فتحدث إصابات خطيرة ونحن نجهز لكأس العالم".

وأضاف فتحي "وجدنا أنه ليس من المنطقي أن يلعب بعض اللاعبين مع فريق وبعد أقل من أسبوع يذهب للتدريب مع نادي جديد ، نفتح باب القيد في 21 يوليو وحتى يوم 24 من الشهر نفسه ويبدأ الموسم في منتصف أغسطس".





ونوه رئيس لجنة التسويق إلى ان "السبب الثالث أيضا هو رغبة الأندية بالأغلبية باستثناء نادي واحد في عدم استكمال المسابقة".



