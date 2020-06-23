رئيس لجنة التسويق باتحاد اليد: 4 أسباب وراء إلغاء المسابقات الجارية.. فيديو

كشف خالد فتحي رئيس لجنة التسويق بـ الاتحاد المصري لكرة اليد عن 4 أسباب لإلغاء مسابقات الموسم الحالي، وحدد 15 أغسطس موعدا لانطلاق الموسم الجديد.
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وقال فتحي لقناة أون تايم سبورتس 2: "اتخذنا قرار إلغاء الموسم الحالي لأربعة أسباب، السبب الأول هو اقتراح المدير الفني الإسباني لمنتخب مصر".
وأوضح "طالب المدير الفني بإلغاء الموسم حتى لا يعود اللاعبون بعد فترة الغياب الطويلة على مباريات مصيرية فتحدث إصابات خطيرة ونحن نجهز لكأس العالم".
وأضاف فتحي "وجدنا أنه ليس من المنطقي أن يلعب بعض اللاعبين مع فريق وبعد أقل من أسبوع يذهب للتدريب مع نادي جديد ، نفتح باب القيد في 21 يوليو وحتى يوم 24 من الشهر نفسه ويبدأ الموسم في منتصف أغسطس".
ونوه رئيس لجنة التسويق إلى ان "السبب الثالث أيضا هو رغبة الأندية بالأغلبية باستثناء نادي واحد في عدم استكمال المسابقة".
وأخيرا أوضح رئيس لجنة التسويق "نريد منح الأندية مساحة أكبر من الوقت لإجراء مسحات ، الأندية هي المسؤولة عن تكلفة المسحات الخاصة بلاعبيها، الاتحاد سيكون مسؤولا فقط عن مسحات لاعبي المنتخب وقت التجمعات".