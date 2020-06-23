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رياضة

الزمالك: مبادئنا لا تتجزأ ومع إلغاء كافة الدوريات الرياضية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:36 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس ادارة نادي الزمالك أن مرتضى منصور رئيس النادي رفض استئناف بطولة الدوري لكرة اليد خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد مثلما الحال في كرة القدم.

وأضاف عبر قناة " الزمالك " أن فريق كرة اليد متصدر للبطولة ولكنه المبادىء لا تتجزأ حيث رفض مجلس الإدارة استئناف البطولة خوف على اللاعبين وحفاظا على سلامتهم .


وتابع أن الجميع توقع ان يكون موقف الزمالك مختلف بالنسبة لكرة اليد نظرا لكونه الفريق المتصدر ولكن مجلس الادارة رفض الأمر مشددا أن جميع أندية الدوري ورفضت استكمال بطولة كرة اليد باستثناء فريق الاهلي سواء في كرة القدم او اليد.

وأكمل أن فريق كرة اليد متبقي له مباراتان لو فاز في واحدة سيتوج ببطولة الدوري لكرة اليد
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