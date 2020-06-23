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أخبار البلد

إعلامية كويتية: خطاب السيسي أعاد للأمة العربية هيبتها وقوتها

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:24 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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ميـــس رضــا
أكدت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، أن حالة الزخم التى حظت بها رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية لم يأت من فراغ فكل كلمة حملت رسالة واضحة وبليغة معلنًا الموقف المصري بشكل مباشر وبكل وضوح.

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وأوضحت الرشيد، فى تصريحات لـ صدى البلد، أن التأييد العربي والأوروبي والأمريكى والروسي لكلمة الرئيس السيسي بمثابة حشد لقطع الطريق أمام الانتهاكات التركية لليبيا والقضاء على أحلام الرئيس التركي وأردوغان وتدخله السافر الذي هو يعد غزو أجنبي بدعم من حكومة الوفاق التى يرأسها فايز السراج، لافتة إلى تصريحات رئيس الأركان اليوناني والتى جاءت داعمة للموقف المصري والتي هدد فيها تركيا حال اقترابها من شرق المتوسط.

ولفتت الرشيد، إلى أن خطاب السيسي أعاد للأمة العربية هيبتها وقوتها، فمصر لن تترك ليبيا فريسة لتركيا ولأحلام أردوغان التوسعية بإعادة الإمبراطورية العثمانية ، كما تعى  مصر جيدًا المخاطر التي تحدق بها والمخططات التى تحاكي ضدها خارجيًا من كل جهة فتركيا تتحرك بإيعاز من إسرائيل وكذلك إثيوبيا من ناحية وقطر وإيران التي يريدون إسقاط مصر بعد فشلهم فى الربيع العربي، مؤكدة أن مصر دولة محورية قوية لن ينالوا منها وستفشل مخططاتهم بفضل قيادتها وجيشها وصقورها من أبنائها المخلصين.

وشددت فى حديثها، على العرب جميعًا دون استثناء دعم مصر بكل قوة ومساندة رئيسها عبد الفتاح السيسي والجيش لطرد الغزاة ودحر الميليشيات المدعومة من تركيا وحكومة الوفاق لأن أمن واستقرار المنطقة من أمن ليبيا.
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