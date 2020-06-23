أمر ملكي سعودي بترقية وتعيين 22 قاضيا بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا يفيد بترقية وتعيين 22 قاضيا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف، إن الأمر تضمن ترقية قاضٍ من درجة "قاضي استئناف" إلى درجة "رئيس محكمة استئناف"، وترقية 12 قاضيًا من درجة "قاضي/أ" إلى درجة "وكيل محكمة/ب"، وتعيين تسعة قضاة على درجة "ملازم قضائي".





وأكد، أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله.