وزير الخارجية السوري يعلق لأول مرة على العلاقة الإيرانية والروسية

قال وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، إن موقف دول العالم والمنظمات الإنسانية من الأوضاع في سوريا كان في حالة كبيرة من التحالف ولكن لم يكن هناك يد فاصلة تنهي تلك الأوضاع بشكل جذري ونهائي.





وتابع وليد المعلم، وزير الخارجية السوري، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السوري، إن هناك حالة من الهرج والمرج حول العلاقة السورية الروسية، مؤكدًا أن العلاقات الروسية السورية قوية وأن هناك تشاور شبه يومي بين الطرفين، معقبًا: "ليس هناك تقصير من الجانب الروسي في الوضع في سوريا"، ولهم دور قوي في مكافحة الارهاب في سوريا.





" لن نترك سوريا وحدها"، وكان هذا تأكيد من وفد إيراني زار سوريا من عدة ايام، واضاف ان العلاقات الايرانية السورية على وفاق دائم، وان ايران اكثر قدرة لتجاوز القوات الأمريكية وعقباتها.





واكد على انه واثق من ان أصدقاء وحلفاء سوريا لن يتركوها وحدها، وان كل من يعارض قانون قيصر فهو صديق.



