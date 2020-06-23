للشراكة مع الأمم المتحدة.. «فؤاد» تجتمع بمجموعة عمل البيئة وإدارة الموارد الطبيعية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا لمجموعة عمل محور البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، وذلك فى ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 ، بمشاركة الدكتور نصر الدين حاج الامين الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة " الفاو " بالقاهرة و بحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية الأعضاء بالمجموعة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
أوضحت فؤاد ان مجموعة عمل محور البيئة وإدارة الموارد الطبيعية تتشكل من ممثلى وزرات الخارجية و التخطيط والتعاون الدولي بالاضافة الى المجلس القومي للمرأة والزراعة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والإسكان بالشراكة مع الأمم المتحدة .
واوضحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الإجتماع تناول خطة عمل المجموعة للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ومخرجاتها الرئيسية و عرض الفجوات التمويلية واضافت انه تم طرح طرق إدماج خطة الأمم المتحدة للاستجابة لتداعيات COVID19 الاقتصادية والاجتماعية فى خطة عمل المجموعة للاستفادة من الحزم التمويلية بمصر ، و يتم التنسيق بين هذه المجموعة و مجموعات التنمية الاخرى من خلال وزارة التعاون الدولى كما تم عرض ما تم تحقيقه من أنشطة ومشروعات الأمم المتحدة فى مصر خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.
واكدت فؤاد انه تم الاتفاق على تحديث الخطة وفقا للملاحظات التى تم طرحها و خاصة فى مجالات تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج البيوجاز مع التأكيد على قصص النجاح للمؤسسة الوطنية للطاقة الحيوية فى صعيد مصر بالإضافة إلى العمل على إدماج التنوع البيولوجى فى قطاع السياحة كما تم استعراض الجهود المبذولة لإقامة الفنادق الخضراء والالتزام بالمعايير البيئية.