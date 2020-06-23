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أخبار العالم

آراب نيوز السعودية تبرز رد مصر على ادعاءات إثيوبيا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:26 م
صورة من تقرير الصحيفة
صورة من تقرير الصحيفة السعودية
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على صالح
أبرزت صحيفة اراب نيوز السعودية على تصريحات سامح شكري وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي، والتي جاءت ردا على ادعاء وزير الخارجية الإثيوبي، وأكد فيها أن مصر مستعدة لمواصلة المفاوضات والتوصل إلى اتفاقية مواتية لجميع الأطراف.

وذكرت الصحيفة أن تصريحات شكري، جاء ردا على ادعاء وزير الخارجية الإثيوبي بأن مصر تحاول الهروب من المفاوضات بدعوة مجلس الأمن الدولي للتدخل.


وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت إثيوبيا عن أنها ستواصل ملء خزان السد بغض النظر عن نتائج المفاوضات، ما دفع مصر إلى تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة.

وقال شكري إن مصر لن تستأنف المحادثات مع إثيوبيا إلا إذا لم تملأ أديس أبابا السد من جانب واحد، والذي قالت مصر إنه يمكن أن يؤثر على زراعتها والحصول على مياه الشرب، وفقا لـ اراب نيوز.

ومع ذلك، رفضت إثيوبيا مطلب مصر، حيث قال وزير الخارجية جيدو أندارجاشيو: :إن أي مفاوضات قد تنكر حق إثيوبيا في الاستخدام العادل للنيل أو أي خطط مستقبلية لبناء مشاريع أخرى غير مقبولة على الإطلاق".

وبدأت المفاوضات حول قضية سد النيل عام 2011 بين مصر وإثيوبيا والسودان.
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