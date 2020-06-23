تعرف على فن الرسم بالخردة.. فيديو





رصدت عدسة "صدى البلد" أحد مقدمي هذا الفن الجديد في مصر وهو المهندس مصطفي يحيي الذي قام بالرسم علي التي شيرت باستخدام الشوك والسكاكين والمعالق البلاستيكية بالإضافة إلى خلة الأسنان.





في البداية قال المهندس مصطفي يحيي لعدسة صدي البلد انا اعمل في تصنيع المجسامات منذ فترة طويلة وبسبب ان تصنيع المجسامات بيستغرق اكثر من شهر ولقلة الوقت المتاح لممارسة هوايتي اتجهة الي ممارسة الرسم باستخدام الخردة لان هذا النوع من الفن لا يحتاج الي وقت طويلة لممارسته يكفي ساعة واحدة بحد اقصي في اليوم لممارثة هذا الفن وباستخدام تي شيرت وخلة اسنان وشوك وسكاكين يمكن ان ارسم الشكل الذي احتاجه .





واضاف يحيي انه قام برسم بات مان والفنان يحيي الفخراني باكثر من شكل وقمت بتنفيذ شخصية عم سامح الضلالي من مسلسل ب 100 وش الذي تم عرضه في رمضان وقد قمت اليوم برسمه محاولا تجسيد جميع ملامحة موضحا ان الرسمة تستغرق من 15 دقية الي 60 دقيقة بحد أقصى.





واشار مصطفي يحيي الي ان يوجد بعض الرسومات المعقدة والتي بيتم استخدام علب القطرة وغطاء الزجاجات بالاضافة الي الشوك والسكاكين وخلة الاسنان وبداية الرسم بيبداء من التخيل اولا الادوات التي يمكن استخدامها في الرسم لتوضح تفاصيل الشخصية وكان من اسعب الشخصيات التي قمت برسمها شخصية الفنان يحيي الفخراني في مسرحية الملك لير ولكن تم تنفيذها بكل دقة موضحا ان جميع رسوماته يمكن تميزالشخصية المرسومة من الوهلة الاولي وبدون اي صعوبة.

الرسم بالخردة هو نوع من الفن انتشر في الفترة الاخيرة في معظم دول العالم ومنها مصر وهو فن قائم علي اعادة تدوير الخامات مثل العلب البلاستيكية والصاج وعلب الشامبو والتونة والسكاكين والمعالق ويمكن الرسم بهذه المنتجات وتحويل الخردة الي لوحة فنية رائعة.