العراق في اجتماع الجامعة العربية: ندعم موقف مصر إزاء ليبيا وسد النهضة

أعلن وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين، دعم بلاده ووقوفها جانب مصر فى موقفها تجاه الوضع فى ليبيا وأزمة سد النهضة.





وأكد "حسين"، خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية، أن موقف العراق داعم لجميع المُبادرات الإقليميّة والدوليّة التي تُساعِد في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، ويرفض التدخّلات الخارجيّة في الشُؤُون الداخليّة لليبيا، كما يدعو إلى الحفاظ على وحدتها حُكُومة وشعبًا.





وأوضح وزير الخارجية العراقى، أن موقف العراق إزاء أزمة سدّ النهضة يدعم مصر والسودان في مياه نهر النيل، ويُؤيّد جُهُودهما في التوصّل إلى اتفاق نهائيّ لقسمة عادلة تضمن حُقُوقهما، ويدعو الجانب الأثيوبيّ إلى التفاهم مع الدول العربيّة المعنيّة لضمان حُقُوقها في مياه نهر النيل.





وشدد على أهمية حلّ الخلافات بالطرق السلميّة، وتوحيد الكلمة، لمنع التدخّلات الخارجيّة في الشأن العربيّ.





جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد اليوم على المستوى الوزاري في دورته غير العادية عبر تقنية الفيديو كونفرنس،لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

ويشارك وزير الخارجية سامح شكري، حاليا -عبر تقنية الفيديو كونفرنس - في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي تُعقد بطلب من جمهورية مصر العربية.

أعلن ذلك المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع تطوّرات الأوضاع في ليبيا وملفّ سدّ النهضة الإثيوبي.