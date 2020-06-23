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اقتصاد

الدولار يهبط قرشا واحدا في نهاية التعاملات بالبنوك

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:59 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بمتوسط قرشا واحد بعد استقراره علي مدار الأسبوع الماضي، ليصل متوسط قيمته لدي البنك المركزي المصري لـ16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.

سجل أدني سعر  لـ الدولار مقابل الجنيه في بنكي مصر و الأهلي نحو 16.1 جنيه للشراء و 16.2 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية نحو 16,11 جنيه لشراء و 16.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بلوم، المصرف المتحد، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، كريدي أجريكول، قناة السويس، البركة" نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.

ووصل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، مصر إيران للتنمية، عودة، الكويت الوطني" لـ 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.

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