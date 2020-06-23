ما حكم التآمر على زملاء العمل في الخفاء؟ .. الإفتاء تجيب

ما حكم من يتآمر على زملائه فى العمل ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.









أجاب ممدوح، قائلًا: إن من يتآمر على زملائه فى العمل خسيس والشرع لا يحب الخسة، لكن هنا يجب توضيح الأمر وهو ماذا فعل هذا الشخص؟ هل مطلوب منه كتابة تقرير عن أداء الموظفين وفعل ذلك؟ .. ان كان الامر كذلك فهذا ليس تآمرا بل هو أداء لعمله.

















وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه لا يجوز لصاحب العمل أن يخصم من راتب العامل أو الموظف بدون وجه حق، لافتا إلى أن منظومة العمل في أي مؤسسة تحكمها لوائح محددة تطبق على الجميع دون استثناءات.





وأجاب "عاشور"، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، عن سؤال يقول: "لدي مشكلة مع صاحب العمل بسبب أنه إذا غاب موظف يحتسب هذا اليوم بيومين رغم أنني من حقي أن أتغيب وقانون العمل يسمح بذلك فما حكم ذلك؟". قائلا: "إذا كان ما يفعله صاحب العمل مخالفا للقانون الذي يحكم سير العمل فهو آثم شرعا ولا يجوز له فعل ذلك لأن خصم يوم اشتغله الموظف أو العامل أضاع عليه حقه، أما إذا كان القانون ينص على ذلك فله الحق في ذلك ولا يلام على فعله".

















زوجة تسأل عن حكم مقاطعة حماتها بسبب معاملتها

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "هل يجوز أن أخاصم حماتي لمعاملتها السيئة على الرغم من احترامي لها وأقبل يديها؟.



وأجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه ينبغي عدم اللجوء إلى الخصام وقت الخلافات، ونكون متوازنين في تصرفاتنا، فمن الممكن أن يكون هناك علاقة قائمة على الخير والإحسان وفي نفس الوقت لا ننتظر مقابلا لهذه المعاملة ونحتسب الجزاء عند الله.









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وأشار إلى أن الجفاء في المعاملة من أم الزوج، لا ينبغي أن توصلنا إلى الخصام أبدا وألا نرد السيئة بالسيئة.



وناشد أمين الفتوى، السائلة بأن تظل على عمل الخير والإحسان إلى حماتها ولها الثواب الجزيل من عند الله.



