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الغرفة التجارية بالإسكندرية: عودة الحياة بشكل تدريجي له تأثير إيجابي على تجار التجزئة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:35 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن عودة الحياة بشكل تدريجي إلى طبيعتها في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية  له تأثير إيجابي  على تجار التجزئة وأصحاب المحلات والمطاعم .

وأضاف  أحمد الوكيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة" صدى البلد"، :" الحالة النفسية للكثيرين سوف تكون إيجابية مع عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها".

وتابع احمد الوكيل: " عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي تعتبر خطوة جيدة لأن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا كانت كبيرة وتعادل الآثار الصحية السلبية من فيروس كورورنا".

 وأكمل احمد الوكيل :" الكثير من المواطنين كانوا يعتمدون على الدخل بشكل يومي في مختلف القطاعات".

 ولفت احمد الوكيل :"  سلوكيات المواطن في الشراء سوف تختلف وأنه سوف  يقوم بشراء احتياجاته فقط ولا يتكالب على الشراء ".

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