الغرفة التجارية بالإسكندرية: عودة الحياة بشكل تدريجي له تأثير إيجابي على تجار التجزئة

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن عودة الحياة بشكل تدريجي إلى طبيعتها في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية له تأثير إيجابي على تجار التجزئة وأصحاب المحلات والمطاعم .





وأضاف أحمد الوكيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة" صدى البلد"، :" الحالة النفسية للكثيرين سوف تكون إيجابية مع عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها".





وتابع احمد الوكيل: " عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي تعتبر خطوة جيدة لأن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا كانت كبيرة وتعادل الآثار الصحية السلبية من فيروس كورورنا".





وأكمل احمد الوكيل :" الكثير من المواطنين كانوا يعتمدون على الدخل بشكل يومي في مختلف القطاعات".





ولفت احمد الوكيل :" سلوكيات المواطن في الشراء سوف تختلف وأنه سوف يقوم بشراء احتياجاته فقط ولا يتكالب على الشراء ".



