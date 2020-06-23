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ديني

طريقة توزيع الرجال والنساء في المقابر.. دار الإفتاء ترد.. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:52 م
طريقة توزيع الرجال
طريقة توزيع الرجال والنساء في المقابر.. دار الإفتاء ترد
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محمد شحتة
شرح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، طريقة توزيع الرجال والنساء في المقابر.

وأضاف شلبي، في فيديو ، أنه لا حرج في وضع الرجل أو المرأة بعد الوفاة، بأي طريقة كانت طالما كان القبر يتميز بالحفاظ على الميت والحفاظ على جسده واحترام آدميته وستره عن الأعين.

وأشار إلى أنه يمكن وضع الميت في أي غرفة طالما كانت تستره وتحافظ على آدميته بعد الوفاة، منوها أنه لا توجد آلية معينة لوضع الرجل والمرأة في القبر فالأصل هو الستر والحفاظ على آدمية الميت.

حكم تلقين الميت
قالت عنه دار الإفتاء المصرية، إن من تداعيات ولوازم هذه العقيدة الراسخة عند المسلمين أن علماء الإسلام أجمعوا في تقريرات أهل السنة والجماعة على أن تلقين الميت عند دفنه من الأمور المشروعة التي يدور حكمها بين الندب والسنة والاستحباب.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي أنه لم يخالف في ذلك إلا المعتزلة، وذلك لأن الإحياء بعد الموت عندهم مستحيل، أما ‏عند أهل السنة فالحديث أي «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» محمول ‏على حقيقته؛ لأن الله -تعالى- يحييه على ما جاءت به الآثار.

وأضافت دار الإفتاء أن من  أهم الآثار التي استدل بها أئمة الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة الحديث الذي بين أيدينا، ويدل على هذا أيضًا ما جرى ‏عليه عمل الناس قديمًا وإلى الآن من تلقين الميت في قبره، ولولا أنه ‏يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثًا.
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