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حوادث

حبس لاعب نادي المصري 4 أيام بتهمة الشروع في قتل

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:06 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أمر المستشار وليد جمال المحامي العام الاول لنيابات الاسماعيلية الكلية بحبس محمود حمد لاعب النادي المصري الحالي ولاعب النادي الاسماعيلي ومنتخب مصر السابق بتهمة الشروع في قتل شخص بعد ان قام بطعنه بمطواه بسبب خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه.


وأشارت التحقيقات التي اشرف عليها يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية وباشرها احمد غانم مدير نيابات ثان وثالث الإسماعيلية وخالد شطا وكيل اول النائب العام، الى ان مشاجرة نشبت بين المتهم وبين المجني عليه بدران مجدي بمنطقة الموقف الجديد بدائرة قسم ثالث وتمكن المتهم من طعن المجني عليه طعنة نافذة بالبطن بسبب خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه وآخرين.


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تلقي اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية اخطارا من الرائد محمد سكر رئيس مباحث قسم شرطة ثالث بنشوب مشاجرة بالموقف الجديد مما ادي الي اصابة احد الاشخاص بجرح نافذ بالبطن .


علي الفور انتقل النقباء اسلام مشهور ومروان منصور واحمد هاني المراكبي معاونو المباحث، وتبين ان المتهم هو محمود حمد لاعب نادي المصري لكرة القدم ، حيث قام بطعن المجني عليه طعنة نافذة بالبطن بعد مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات مالية، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة واخطار النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.
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