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هل نجحت الصين في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا؟ ..فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:20 م
الصين
الصين
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إبراهيم القادري
قال نادر رونغ هوان، الكاتب الصيني، إنه تم تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في بكين و22 حالة من الخارج اليوم.


وأضاف رونغ هوان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن الوضع مستقر في الصين، ولا توجد زيادات في أعداد الإصابة بفيروس كورونا بشكل ملحوظ.


وأوضح رونغ هوان، أن الحكومة الصينية قامت بأخذ مجموعة من الإجراءات وتشددها تدريجيا.


وتابع أن هناك 5 مناطق بها زيادة في إصابات فيروس كورونا، مشيرا إلى أنهم قاموا بغلق الأحياء السكنية بها بالكامل.


وأكد أن جميع سكان بكين لا يمكنهم الخروج إلا للضرورة القصوى، وإذا أرادوا الخروج من بكين نفسها فيجب أن يكون لديهم شهادة طبية تفيد بعدم إصابتهم بفيروس كورونا .
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