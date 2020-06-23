أتليتكو مدريد يتقدم على ليفانتي بهدف نظيف في الدوري الإسباني

تقدم نادي أتليتكو مدريد ، على نظيره نادي ليفانتي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.





سجل هدف اللقاء الوحيد في شوطه الأول اللاعب جونزاليس مدافع نادي ليفانتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأتلتي بهدف نظيف.





وجاء تشكيل الأتلتي لمباراة اليوم كالآتي:





في حراسة المرمى: أوبلاك





خط الدفاع: أرياس - سافيتش - هيرموسو - لودي





خط الوسط: لورينتي - بارتي - كوكي - ساؤول نيجيز





خط الهجوم: دييجو كوستا - كاراسكو.



