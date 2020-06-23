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رياضة

أتليتكو مدريد يتقدم على ليفانتي بهدف نظيف في الدوري الإسباني

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:24 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم نادي أتليتكو مدريد، على نظيره نادي ليفانتي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

سجل هدف اللقاء الوحيد في شوطه الأول اللاعب جونزاليس مدافع نادي ليفانتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأتلتي بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الأتلتي لمباراة اليوم كالآتي:

في حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: أرياس - سافيتش - هيرموسو - لودي

خط الوسط: لورينتي - بارتي - كوكي - ساؤول نيجيز

خط الهجوم: دييجو كوستا - كاراسكو.

وتقام المباراة على ملعب نادي ليفانتي والذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد  38 نقطة، أما نادي أتليتكو مدريد، فيحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة.
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