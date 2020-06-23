نيللى كريم تهنئ صديقتها بعيد ميلادها بكلمات مؤثرة .. شاهد

علقت نيللى كريم " كل سنه وانتى طيبة يا لولا , صدقتى واختى وحبيبتى المقربه , أتمنى لك تحقيق كل أحلامك ، فأنتى تستحقى الأفضل في حياتك ، فقط كنى سعيدًا ..... أحبك".

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وقدمت نيللي كريم خلال موسم رمضان الماضي "بـ 100 وش" وجسدت شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.





مسلسل بـ 100 وش تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.