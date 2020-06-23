للمرة الثانية.. ليستر سيتي يقع في فخ التعادل أمام برايتون

فشل ليستر سيتي في تحقيق الفوز في ثاني مباراة له على التوالي منذ استئناف الدوري الإنجليزي بسبب انتشار فيروس كورونا .









ووقع ليستر سيتي في فخ التعادل أمام ضيفه برايتون في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علىي ملعب كينج باور ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي .









وأهدر نيل موباي ركلة جزاء لصالح برايتون في الدقيقة "14"، من عمر اللقاء ليتمكن كابر شمايكل من التصدي لها .

















وتعادل ليستر سيتي في المباراة السابقة إيجابيا بهدف لكل منهما أمام منافسه واتفورد









وعقب انتهاء المباراة احتل فريق لستر سيتي المركز الثالث برصيد 55 نقطة بينما وصل برايتون في المركز الـ 15 برصيد 33 نقطة .