للمرة الثانية.. ليستر سيتي يقع في فخ التعادل أمام برايتون

فشل ليستر سيتي في تحقيق الفوز في ثاني مباراة له على التوالي منذ استئناف الدوري الإنجليزي بسبب انتشار فيروس كورونا .
ووقع ليستر سيتي في فخ التعادل أمام ضيفه برايتون في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علىي ملعب كينج باور ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي .
وأهدر نيل موباي ركلة جزاء لصالح برايتون في الدقيقة "14"، من عمر اللقاء ليتمكن كابر شمايكل من التصدي لها .
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وتعادل ليستر سيتي في المباراة السابقة إيجابيا بهدف لكل منهما أمام منافسه واتفورد .
وعقب انتهاء المباراة احتل فريق لستر سيتي المركز الثالث برصيد 55 نقطة بينما وصل برايتون في المركز الـ 15 برصيد 33 نقطة .