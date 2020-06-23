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رياضة

للمرة الثانية.. ليستر سيتي يقع في فخ التعادل أمام برايتون

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:56 م
ليستر سيتي وبرايتون
ليستر سيتي وبرايتون
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حسام الحارتي
فشل ليستر سيتي في تحقيق الفوز في ثاني مباراة له على التوالي منذ استئناف الدوري الإنجليزي بسبب انتشار فيروس كورونا .


ووقع ليستر سيتي في فخ التعادل أمام ضيفه برايتون في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علىي ملعب كينج باور ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي .


وأهدر نيل موباي ركلة جزاء لصالح برايتون في الدقيقة "14"، من عمر اللقاء ليتمكن كابر شمايكل من التصدي لها .




وتعادل ليستر سيتي في المباراة السابقة إيجابيا بهدف لكل منهما أمام منافسه واتفورد .


وعقب انتهاء المباراة احتل فريق لستر سيتي المركز الثالث برصيد 55 نقطة بينما وصل برايتون في المركز الـ 15 برصيد 33 نقطة .



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