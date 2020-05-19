قائد واتفورد: لن أعود إلى التدريبات

أكد تروي ديني، قائد واتفورد الإنجليزي، أنه لن يلتزم بقرار العودة للتدريبات بعد اقتراب إعلان الموعد المبدئي لعودة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بعد توقفها بسبب فيروس الكورونا.





وقال "ديني"، في تصريحات صحفية لـ "سكاي سبورتس" البريطانية، "لقد قلت إنني لن أذهب للتدريبات، لأن انتشار الفيروس يتطلب إصابة شخص واحد فقط في المجموعة".





وتابع "أنا لا أريد أن أجلب المرض للمنزل، لدي طفل عمره 5 أشهر ولديه مشاكل تنفسية لذلك لا أريد أن أعود للمنزل [من التدريبات] وأضع حياته على المحك".





وعلق ساخرا على العودة لمنافسات "أنا لست قادرا على الذهاب إلى الحلاق، بسبب التعليمات الخاصة بالوقاية من الكورونا ، لكني أستطيع أن أقفز وسط 19 لاعبًا للحصول على الكرة برأسه في مباراة كرة قدم!".



