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مرأة

هل أنت مريض سكر؟ .. أبرز فحوصات واختبارات للكشف عن الإصابة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:58 م
تحليل السكر
تحليل السكر
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آية التيجي
قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية و علاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، انه من الضروري على كل شخص يبلغ  من العمر 45 عاما ان يقوم بإجراء اختبار السكر، وذلك حتى يطمئن من عدم إصابته بهذا المرض، ومحاولة السيطرة عليه في بداية الأمر، وفي حال أشارت النتيجة إلى احتمالات الإصابة بـ مرض السكري يفضل تكرار الاختبار كل عام.

وأفاد الدالي، انه في حال كانت نتائج اختبار السكر سليمة يتم تكرار الاختبار كل 3 أعوام، فعلى الرغم أن معدلات السكري تختلف من شخص لآخر إلا أن هناك علامات أساسية يجب ملاحظتها باستمرار.


وتابع الدالي في منشور له عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، ان قياس السكر بعد فترة الصيام طوال الليل يكون في الأغلب بين 70 إلى 110 ملجم، وفي حال كانت النسبة أكبر 126 ملجم ستكون علامة قوية على الإصابة بالسكري .

وأضاف الدالي، إلى أن هناك فحوصات مختلفة يتم بها الكشف عن الإصابة بمرض السكري فمن الممكن إجراؤه بجهاز قياس السكر عن طريق شك الإصبع، وهو أسهل وأسرع اختبارات السكري وأقلها تكلفة، وفي حال ما أوضح هذا الفحص معدل السكر أكبر من 126 فيجب عمل اختبار سكر آخر بعد فترة صيام.

وأشار الدالي، إلى فحص السكر الدوري الذي يتم إجرائه في المعمل من خلال سحب كمية صغيرة من الدم بواسطة إبرة يتم إدخالها في الوريد، ينبغي ألا يكون أعلى من 200 في حال كان الشخص فاطر قبل الاختبار .

وأوضح الدالي، إلى تحليل السكر صائم الذي يتم إجراؤه بعد 8 ساعات من الصيام ومن المفترض أن تسجل نسبة السكر للشخص العادي في هذه الحالة أقل من 110، بينما مريض السكري تكون لديه اقل من 120، حيث تكون معدلات السكر في أقل درجاتها خلال الصيام.
الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية و علاج القدم السكرى الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية و علاج القدم السكرى
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