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ديني

حكم نشر الفتيات صورا على إنستجرام للترويج لتصميمات الملابس.. الإفتاء تجيب.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:07 ص
حكم نشر الفتيات صورا
حكم نشر الفتيات صورا على الانستجرام للترويج لتصميمات الملابس
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "أنا وصديقتي كنا هنفتح محل ملابس مختمرات وفساتين للمحجبات.. فهل يجوز لنا التصوير بهذه الملابس ونشرها على انستجرام للترويج مع العلم أن الملابس غير واصفة للجسد ومحتشمة؟.


أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز فعل هذا الأمر طالما كانت الحالة كما ذكرت السائلة وأن الملابس لا تصف ولا تشف جسد الفتاة ولا توجد فيها إثارة للشباب.


عمل المرأة في تصميم الملابس والأزياء
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن كل ما كان له استعمالان جاز بيعه وشراؤه واستعماله، منوها بأن الحرمة فيه تقع على المستعمل.




وأضاف "جمعة"، في لقاء له، أن بيع المكياج للمرأة جائز وإن استعملته المرأة بالطريقة المحرمة خارج البيت، وكذلك وضع الروائح خارج المنزل لتفتن به الشباب، فالإثم عليها وليس على بائع المكياج أو البارفان، وكذلك يجوز عمل المرأة في تصميم الملابس والازياء طالما كانت محتشمة بدون عري أو تكشف.

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