أهم الأخبار.. قرارات مهمة من الجامعة العربية بشأن ليبيا.. الحكومة توضح موقف الموظفين وفتح الشواطئ

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:









قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، أن الفريق الطبى البطل الحقيقى فى المعركة التى يدافع فيها عن كل المصريين ضد فيروس كورونا.









أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15535 حالة حتى اليوم.









قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن المجلس الأعلي للجامعات منذ شهر قام بحسم كل ما يخص سنوات الدراسة وطلاب سنوات النقل وما سيحدث معهم يوم 7/1.









ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، سماع دوي انفجارات في مدينة سرت الليبية بعد تحليق لطيران حربي.









صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.









قضت المحكمة الإدارية العليا، بوقف نظر طعن الحكومة على الحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق «سيمو»، تعليقيًا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا.









أصدرت الجامعة العربية، الثلاثاء، حزمة من القرارات تتعلق بالأزمة الليبية، مؤكدة التزامها بالقرارات الصادرة، وآخرها القرار المرقم 753، والذي صدر عن قمة المجلس في تونس.







