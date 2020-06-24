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رياضة

بورتو يكتسح بوافيستا ويتصدر الدوري البرتغالي.. وبنفيكا يخسر من سانتا كلارا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:38 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
اكتسح نادي بورتو نظيره نادي بوافيستا برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم.

رباعية بورتو تناوب على تسجيلها كل من : ماريجا" هدفين"، وأليكس تيليز و سيرجيو أوليفيرا من علامة الجزاء لكل منهما، ليحقق الفريق انتصاره الحادي والعشرين في الدوري هذا الموسم.

وفي نفس الجولة، خسر نادي بنفيكا بشكل مفاجئ من نظيره سانتا كلارا بأربعة أهداف مقابل هدف، ليخسر صدارة الدوري البرتغالي لصالح بورتو.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بورتو للنقطة 67 في صدارة جدول ترتيب الدوري البرتغالي متفوقًا على نظيره نادي بنفيكا صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة.
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