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سيارات

3 علامات تدل على تلف حساس السرعة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:01 ص
3 علامات تدل على
3 علامات تدل على تلف حساس السرعة
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منة الله عبد الحميد
يُعد حساس السرعة من أهم الأجزاء الموجودة في السيارة، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في قياس سرعة السيارة ويقوم بنقل البيانات إلى كمبيوتر السيارة ويركب في صندوق الفتيس، ومن خلالها يقوم الكمبيوتر بتزويد المحرك بكمية الوقود التي يحتاجها. 

عند تلف حساس السرعة تظهر مجموعة من العلامات في تابلو السيارة، لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز العلامات التي تدل على تلف «حساس السرعة»: 

1- عند وجود خلل أو تلف في حساس السرعة يبدأ التابلو في إعطاء قراءات خاطئة.
 
2- من ضمن علامات الخلل، عدم تحرك مؤشر السيارة وثباته على رقم صفر. 

3-عدم ثبات الـRPM من ضمن عوامل تلف حساس السرعة. 

4- ظهور علامة فحص المحرك من أكثر الأشياء التي تدل على وجود عطل في حساس السرعة

لذلك ينصح بتنظيف حساس السرعة باستمرار وعمل صيانة دورية له من خلال الذهاب إلى مراكز خدمات صيانة السيارات لتجنب تلفه والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة لتفادي الأعطال المفاجئة والتكلفة المادية الباهظة.
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