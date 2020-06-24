3 علامات تدل على تلف حساس السرعة

يُعد حساس السرعة من أهم الأجزاء الموجودة في السيارة، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في قياس سرعة السيارة ويقوم بنقل البيانات إلى كمبيوتر السيارة ويركب في صندوق الفتيس، ومن خلالها يقوم الكمبيوتر بتزويد المحرك بكمية الوقود التي يحتاجها.





عند تلف حساس السرعة تظهر مجموعة من العلامات في تابلو السيارة لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز العلامات التي تدل على تلف «حساس السرعة»:





1- عند وجود خلل أو تلف في حساس السرعة يبدأ التابلو في إعطاء قراءات خاطئة.

2- من ضمن علامات الخلل، عدم تحرك مؤشر السيارة وثباته على رقم صفر.





3-عدم ثبات الـRPM من ضمن عوامل تلف حساس السرعة.





4- ظهور علامة فحص المحرك من أكثر الأشياء التي تدل على وجود عطل في حساس السرعة



