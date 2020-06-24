هل من حق المسئول عن المسجد منع مُصَلٍّ بلا كمامة؟ مبروك عطية يجيب.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه من حق المسئول عن المسجد منع أي مصلٍّ "بلا كمامة" في ظل الأزمة التي نعيش فيها وانتشار كورونا.





وأضاف "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن أقل عدد تحسب به الجماعة؛ هو شخصان، وذلك سواء داخل المسجد أو خارجه، وبالتالي فلا داعي للعدد الكثير أو التزاحم من أجل رؤية أعداد كثيرة في المسجد، فما تكلم العلماء عن الأعداد إلا في صلاة الجمعة على خلاف بينهم.





وأشار إلى أن صلاة شخصين فقط جماعة في المسجد يحصل بها تعمير المساجد، منوها أن المسلم عليه أن يفهم من تلقاء نفسه أن يلتزم بالإجراءات ولا يجر نفسه للتكدس ويضر نفسه وغيره معًا.





وأكد أنه ينبغي شرعًا على المسلم أن يسير وفق ما أقرته الحكومة من قرارات عودة فتح المساجد ولا يخالفها.