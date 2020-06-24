ميدو : توقعت اعتزالي في سن صغيرة.. وشجاعتي قادتني لتدريب الزمالك.. فيديو

قال أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب الوطني السابق، إن شجاعته دفعته لاتخاذ قرارات مصيرية فى حياته، مثل تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى سن صغيرة.
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وأضاف أحمد حسام ميدو، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه كان يمتلك الشجاعة الكافية لخوض تجربة الاحتراف مبكرا.
وأوضح أحمد حسام ميدو، أن هذه الشجاعة قادته لاتخاذ قرارات مصيرية فى حياته مثل تدريب الفريق الأبيض فى سن الثلاثين عاما وتحقيق بطولة الكأس.
واختتم تصريحاته:" استمتعت بحياتي وهذا أثَّر على تحقيق مسيرة افضل فى الكرة، وتوقعت اعتزالي فى سن صغيرة، وذلك عندمت كنت فى بداية مسيرتي".