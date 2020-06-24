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دبلوماسي سابق: الجامعة العربية تسعى لوقف أي تدخلات تركية في ليبيا.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:01 ص
السفير محمد عبد الحكم،
السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق
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محمود محسن
أكد السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الجامعة العربية تسعى لوقف أي تدخلات تركية بشكل كامل في ليبيا، بجانب إيقاف أي تدخلات خارجية سبب في تعميق الأزمة.

وأضاف "عبدالحكم" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز" أن قرارات جامعة الدول العربية تساهم بشكل كبير في سرعة التوصل لحلول عاجلة تضمن وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن قرارات جامعة الدول العربية حول الأزمة الليبية تدعم توجهات مصر نحو التوصل إلى حلول سياسية للأزمة الليبية.

وأشار السفير محمد عبد الحكم إلى أن الموقف المصري دفع الأطراف إلى الحوار ووقف إطلاق النار؛ وهو ما يشير إلى قوة الموقف المصري تجاه ما يحدث في ليبيا.
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