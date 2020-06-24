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فن

على طريقة وش إجرام.. محمد هنيدي يمازح أصحاب المقاهي بعد قرار عودتها للعمل بقوة 25%

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:31 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
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مصطفى كرم

مازح الفنان متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر؛ بعد تحديد نسبة 25٪ من عدد الناس داخل المقاهي.

ونشر محمد هنيدي فيديو كوميدي من فيلم "وش إجرام" على رد فعل صاحب القهوة في التعامل مع قرار 25٪،  باختيار الزبائن على حسب نوع المشروب الأغلى.


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وعلق محمد هنيدي على الفيديو قائلاً: "صاحب القهوة".

ويواصل محمد هنيدي تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"الفيلم من  بطولة منة شلبي وصابرين من إخراج شريف عرفة.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد هنيدي مشاركته في مسرحية 3 ايام في الساحل والتي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها ابو عوف.

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