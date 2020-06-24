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مرأة

بدون عطارة... الطريقة الصحيحة لعمل البابريكا بالمنزل

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:55 ص
طريقة عمل البابريكا
طريقة عمل البابريكا
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أسماء عبد الحفيظ

لا تستغني بعض السيدات عن وضع البابريكا فى أصناف الطعام وعلى المائدة، لذلك إليك طريقة عمل البابريكا

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل البابريكا من الفلفل الأحمر بطريقة اقتصادية وعلى قد الإيد.

المكونات:
2 كيلو فلفل أحمر حلو

طريقة التحضير البابريكا 
- نغسل الفلفل الأحمر الحلو غامق اللون.
نجفف حبات الفلفل ونقطعها الى شرائح بالطول بعد إزالة البذور.

- فرد الفلفل على صينية واسعة ونضع الصينية في الخارج في الشمس لمدة 3 أيام ونقلب الفلفل من حين إلى آخر ونغطي الصينية في الليل أو ندخلها إلى الداخل لحفظها من الرطوبة.

- في اليوم الرابع نضع حبات لفلفل الأحمر على صينية خاصة بالفرن وندخلها إلى فرن محمى مسبقًا من الأعلى.

- نترك الصينية بعيدة عن النار وننتبه جيدًا حتى لا تحترق شرائح الفلفل ونقلبها باستمرار حتى تجف تمامًا ويسهل كسرها.

- نخرج شرائح الفلفل من الفرن ونتركها جانبًا حتى تبرد تمامًا ونطحنها بشكل ناعم وننخلها بالمنخل ونشمس البابريكا لبعض الوقت ونحفظها في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة. 

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