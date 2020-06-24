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التموين: شراء الكمامة القماش سيكون اختياريا على بطاقات التموين وبسعر التكلفة.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:51 ص
مساعد أول وزير التموين
مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز ت
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ريهام فيكتور
قال الدكتور إبراهيم عشماوى ، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إننا نمتلك 19 منتج للمستفيدين من الدعم ، وقمنا باضافة منتج اخر وهو الكمامات نظرا لجائحة كورونا وما ادى هذا الفيروس الى اتخاذ اجراءات مبكرة .

واضاف " عشماوى " ، خلال حواره ببرنامج ، " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز "، مع الاعلامية ، " خلود زهران "، ان الامر اصبح الزامًا علينا لتوفير كمامات لمن يرغب من المواطنين.


واشار الى اننا نتحدث فى اسعار بمتناول الجميع ، منوها الى ان الكمامة سعرها يتحدد حسب نوع جودتها .

وتابع انه سيكون هناك انواع عديدة من الكمامات بالدعم بأسعار متفاوتة طبقا لجودتها وباسعار التكلفة .

واكد ان هذه الكمامة ستكون مطابقة للمواصفات لوزارة الصحة ، موضحًا ان الكمامات القماش لها معايير محددة وتستخدم اكثر من مرة بعد غسلها ولكن لابد ان يتأكد المواطن ان مواصفتها مطابقة مع مواصفات وزارة الصحة العالمية ، ونحن نوفرها للمواطن ليس الزامًا وانما لمن يرغب فى شرائها من المنافذ التموينية .
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