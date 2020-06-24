التموين: شراء الكمامة القماش سيكون اختياريا على بطاقات التموين وبسعر التكلفة.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوى ، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إننا نمتلك 19 منتج للمستفيدين من الدعم ، وقمنا باضافة منتج اخر وهو الكمامات نظرا لجائحة كورونا وما ادى هذا الفيروس الى اتخاذ اجراءات مبكرة .
واضاف " عشماوى " ، خلال حواره ببرنامج ، " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز "، مع الاعلامية ، " خلود زهران "، ان الامر اصبح الزامًا علينا لتوفير كمامات لمن يرغب من المواطنين.
واشار الى اننا نتحدث فى اسعار بمتناول الجميع ، منوها الى ان الكمامة سعرها يتحدد حسب نوع جودتها .
وتابع انه سيكون هناك انواع عديدة من الكمامات بالدعم بأسعار متفاوتة طبقا لجودتها وباسعار التكلفة .
واكد ان هذه الكمامة ستكون مطابقة للمواصفات لوزارة الصحة ، موضحًا ان الكمامات القماش لها معايير محددة وتستخدم اكثر من مرة بعد غسلها ولكن لابد ان يتأكد المواطن ان مواصفتها مطابقة مع مواصفات وزارة الصحة العالمية ، ونحن نوفرها للمواطن ليس الزامًا وانما لمن يرغب فى شرائها من المنافذ التموينية .