التموين: شراء الكمامة القماش سيكون اختياريا على بطاقات التموين وبسعر التكلفة.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوى ، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إننا نمتلك 19 منتج للمستفيدين من الدعم ، وقمنا باضافة منتج اخر وهو الكمامات نظرا ل جائحة كورونا وما ادى هذا الفيروس الى اتخاذ اجراءات مبكرة .





واضاف " عشماوى " ، خلال حواره ببرنامج ، " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز "، مع الاعلامية ، " خلود زهران "، ان الامر اصبح الزامًا علينا لتوفير كمامات لمن يرغب من المواطنين.









واشار الى اننا نتحدث فى اسعار بمتناول الجميع ، منوها الى ان الكمامة سعرها يتحدد حسب نوع جودتها .





وتابع انه سيكون هناك انواع عديدة من الكمامات بالدعم بأسعار متفاوتة طبقا لجودتها وباسعار التكلفة .



